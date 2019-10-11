شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنهي المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثالثة من الحرم الجامعي، والتي شملت كليتي العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدًا أن عمليات تطوير منشآت الجامعة تمت وفق أحدث معطيات العصر.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير الحرم الجامعي في مراحله الثلاث تم بطريقة تتناسب مع الطراز العمراني لجامعة القاهرة والمباني التاريخية بها، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين كلية الآثار ووزارة الآثار وشركة المقاولون العرب.

وقال الخشت إن المرحلة الأولى من عملية التطوير شملت سور الجامعة، وبرج الساعة ومبنى القبة والمنطقة المحيطة بهما، وتابع أن المرحلة الثانية من عمليات التطوير شملت تجديد الواجهات التاريخية لكليتي الآداب والحقوق، وتطوير مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، والحدائق، والمطعم، ومسجد المدينة، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات ومبنى المجلس العربي بالمدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، مضيفًا أنه تم تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى وإنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح عالميًا مع الالتزام بالطابع الأثري الذي يميز القاعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن إدارة الجامعة حريصة على الحفاظ على الشكل التاريخي والتراثي للجامعة بالتزامن مع التحول نحو جامعات الجيل الثالث، مشددا على أن تحول جامعة القاهرة نحو العالمية يتم على كافة المستويات سواء من خلال التوجه نحو جامعة ذكية من حيث التعاملات اليومية، مروراً بالمناهج الحديثة ووظائف المستقبل وتغيير نمط التفكير للخريجين، وحتي الاهتمام بالبنية الاساسية والشكل الجمالي والحضاري للجامعة والتي تميزت به منذ أكثر من 100 عام.

جامعة القاهرة تنهي المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي مع الحفاظ على طابعها العمراني والتاريخي

جامعة القاهرة تنهي المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي مع الحفاظ على طابعها العمراني والتاريخي