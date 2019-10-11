شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل للسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء إثيبويا، أبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام. وقال السيسي في صفحته على فيس بوك: «أتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد- رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام».

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وأضاف: «فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة».

يذكر أن آبي أحمد، الجمعة، فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، وذلك لجهوده في صنع السلام مع إريتريا. وقالت اللجنة النرويجية في حيثيات قرارها: «مُنح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، وذلك لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة». يذكر أن إثيوبيا وإريتريا، اللتين خاضتا حربا على الحدود بين عامي 1998 و2000، استأنفتا العلاقات في يوليو عام 2018 بعد سنوات طويلة من العداء.

وسيتم تسليم قيمة هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 900 ألف دولار في أوسلو يوم 10 ديسمبر المقبل، في ذكرى وفاة العالم السويدي ألفريد نوبل، الذي أسس هذه الجوائز في وصيته عام 1895.