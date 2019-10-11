شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة علمية في افتتاح مؤتمر الدلتا الدولي السنوي للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد افتتاح مؤتمر الدلتا الدولي السنوي للجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن «Pulmo-Delta 8» تظاهرة علمية الذي انطلقت فعالياته، بمشاركة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ورئيس جمعية الأمراض الصدرية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق السابق، والدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام عميد كلية الطب ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور رمضان نافع أستاذ الأمراض الصدرية بطب الزقازيق ورئيس المؤتمر، بمشاركة عدد كبير من أساتذة الصدر بكليات الطب بالجامعات المصرية وأطباء الصدر بالقوات المسلحة والتأمين الصحي وأطباء وزارة الصحة.

وقال الدكتور رمضان نافع أستاذ الأمراض الصدرية بطب الزقازيق، إن المؤتمر سوف يواصل أعماله وفعالياته على مدي اليومين المقبلين بمشاركة دولية لمناقشة الجديد في الأمراض الصدرية والدرن لتبادل الرؤى عن أحدث المستجدات في التشخيص والعلاج، حيث يشارك في جلسات المؤتمر خمسة أساتذة وخبراء من الجامعات الأوروبية ويتم عرض حالات نادرة وتخصص جلسة لعرض أبحاث شباب الأطباء.