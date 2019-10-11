شكرا لقرائتكم خبر عن «سالم»و «فرحات» يتنافسان على مقعد نقيب أطباء الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت نقابة الأطباء بالشرقية، استعدادتها لإجراء انتخابات التجديد النصفى للمجلس الفرعى للنقابة بالمحافظة، والمقرر إجرائها اليوم الجمعة، لاختيار نقيب فرعى وعضوين فوق السن وآخرين تحت السن وعضو عن شرق الدلتا، وذلك بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

حيث يتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة، كلا من الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالي للفرع، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

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فيما يتنافس كل من الدكتور كريم الفخراني، والدكتور ماهر البباوي، والدكتور عمر خطاب على مقعدي العضوية فوق السن، بينما يتنافس كل من الدكتور أحمد نصر الدين عوض، والدكتورة ريهام وحيد، والدكتورة غادة عبد السلام شويخ، على مقعدي العضوية تحت السن.

وأكد الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية الحالي، والمرشح على مقعد النقيب، أنه سيواصل مسيرة الإنجازات والمتمثلة فى إنشاء مستشفي المهن الطبية بالشرقية، بالإضافة إلى تعظيم دخل حساب دعم الأزمات وزيادة مجالات الدعم، فضلاً عن إنشاء مقر للنقابة بمساحة تستوعب أماكن للتدريب، واستضافة الجامعة الأمريكية والأكاديميات ذات السمعة لتدريس وعقد امتحانات الدراسات المختلفة دبلومة وماجستير فى الدراسات الإدارية واللغات، بالإضافة إلى تقديم مقترح باستصدار قانون المسئولية الطبية بالتعاون مع الزملاء أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، وتنظيم كورسات تعليمية ولفاءات ترفيهية أثناء الأجازة الصيفية لأبناء الأطباء.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، ملامح برنامجه الانتخابي والذي وعد بتنفيذه حال فوزه بمقعد النقيب، تحت شعار "معا نستطيع أن نحصل على حقوقنا ونحمي أنفسنا من خلال نقابة قوية لكل الأطباء"، لافتاً إلى أن برنامجه الانتخابي، يتمثل في علاج الأطباء وأسرهم الغير محدود بقيمة مالية حتى تمام الشفاء، بالإضافة إلى استكمال إجراءات التعاقد الأستثنائية فور دخول المستشفي لغير المتعاقدين خلال 24 ساعة، فضلاً عن تسهيل وتقليل إجراءات تراخيص العيادات الخاصة والمعامل ومراكز الأشعة، وزيادة المساعدات العاجلة والطارئة فى حالات الوفاة والأمراض المزمنة والحوادث الطارئة وزيادة معاشات الأطباء، والتدريب المستمر للأطباء فى التخصصات المختلفة ومهارات القيادة لتأهيل الأطباء لقيادة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمديريات من خلال مراكز إعداد القادة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات ومصايف مع مراعاة الجودة ورغبة الأطباء ومقترحاتهم فى اختيار الأماكن، وإنشاء إسكان لشباب الأطباء من خلال التعاون مع الإسكان والتواصل مع قيادة المحافظة والمحافظات الأخرى للحصول على أراضي، وإنشاء مستشفي علاجي للنقابة داخل المحافظة يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة يشارك بها الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين والنواب لعلاج الأطباء وأسرهم، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات لتيسير إنهاء إجراءات التراخيص بالتعاون مع مسئولي العلاج الحر، والتعاون مع مجلس النواب لعمل تعديلات وسن قوانين تخدم الأطباء وأسرهم وخاصة أجور الأطباء، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على حقوق الأطباء والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للمواطنين من خلال الوزارات والإدارات التنفيذية فى مجال الشباب والرياضة والتعليم والتموين والكهرباء وباقي الإدارات بالوزارات المختلفة والتى يحتاجها الأطباء.