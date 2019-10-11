شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تحقق نجاحًا جديدًا في مجال السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لمسيرة لتفوق الدار الإفتاء المصرية في مجال الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا، تمكنت الدار من تسجيل حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ( https://www.instagram.com/egyptdaralifta/ )، وذلك قبيل أيام من بدأ فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس، ولينضم كذلك إلى قائمة الصفحات الرسمية الموثقة الدار في موقع فيس بوك وتويتر.

وبلغ عدد متابعي صفحة دار الإفتاء على انستجرام ٢٤٢ ألف متابع، بينما تخطى عدد المتابعين للصفحة الرسمية للدار على موقع فيس بوك ٨ ملايين و٤٠٠ ألف متابع، فضلًا على متابعي صفحات الدار الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تبلغ ١٦ صفحة.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها، حيث ارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها حققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.