شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الإسكان الفلسطيني للعاصمة الإدارية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد زياة، وزير الاشغال العامة والإسكان الفلسطيني، العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة وفد من المسؤولين، وكان في استقبالهم، المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة.

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بدأت الزيارة باستقبالهم في مقر جهاز المدينة، حيث تم عرض عام عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المشاريع القومية في الوقت الراهن، كما تم شرح لتنفيذ الأعمال التي أبهرت الوفد من حجم الاستثمارات وحجم الأعمال.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن تقديره لما يتم من أعمال، قائلا: «أنتم بدأتم من حيث انتهى الآخرون.. كامل تحياتي للشعب المصري بقوته العظيمة».

وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى يزور العاصمة الإدارية الجديدة‎

من جهته، قال المهندس محمد عبدالمقصود إن الوزير قام بزيارة ميدانية لمواقع العمل بالمشروعات القائمة بالعاصمة الادارية الجديدة، ورؤية الأعمال المختلفة، حيث أبدى الوزير الفلسطينى في نهاية الجولة إعجابه الشديد بحجم العمل والعمالة المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحجم المشروعات الضخمة التي بدورها تعبر عن حجم المصريين العظيم منذ بدء التاريخ.