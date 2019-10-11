شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون لمقعد نقيب الأطباء: «كثافة الحضور تعطي المجلس المنتخب والنقابة قوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المرشحون لمقعد نقيب الأطباء، والمتواجدون أمام دار الحكمة، الأطباء من أعضاء الجمعية بضرورة الحضور للمشاركة في الانتخابات، مؤكدين أن «كثافة الحضور تعطي مجلس النقابة المنتخب قوة في مطالبات النقابة للجهات التنفيذية والتشريعية».

وتواجد الدكتور حسين خيري، والدكتور جمال شعبان، والدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور صلاح سلام، بدار الحكمة، حيث تابعوا تنظيم أعمال الدعاية الانتخابية، وإجراءات سير العملية الانتخابية مع بدء التصويت.

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وشهدت اللجان اصطفاف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء، في طوابير خارج مقرات اللجان انتظارا لدورهم في للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وانتشرت لافتات الدعاية الانتخابية، وعدد من مؤيدي المرشحين حول مقر النقابة بدار الحكمة، بالإضافة إلى بعض الموظفين المكلفين بتوجيه الناخبين لأماكن لجان التصويت حسب فئاتهم.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشحا على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.