شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل سعيد اللاوندي.. و«المصري اليوم» تنعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رحل الدكتور سعيد اللاوندي، الكاتب بالأهرام والخبير في العلاقات السياسية والاستراتيجية، الجمعة، عن 64 عاما بعد أيام من تعرضة لأزمة صحية.

يذكر أن سعيد اللاوندي من مواليد قرية المهندس التابعة لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وهو كاتب صحفي بالأهرام وخبير في العلاقات السياسية، وأستاذ محاضر في جامعات مصر وسويسرا وبلجيكا، وكان الراحل أحد ضيوف طاولة حوار برنامج «المصري اليوم» في قناة «القاهرة والنَّاس». وتنعى «المصري اليوم» بمزيد من الأسى والحزن الفقيد الراحل، وتتقدم بخالص العزاء لأسرته وقراءه ومحبيه، وتدعو له بالرحمة والمغفرة.

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