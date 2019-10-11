شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تعلن عودة المياه لشبين القناطر بعد إصلاح العطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه القليوبية الانتهاء من إصلاح العطل المفاجئ بمحبس محطة مياه عرب جهينة قطر 1000 ملى، داخل محطة عرب جهينة المرشحة فرع شبين القناطر، وإعادة ضخ المياه فى الخطوط، وعودة المياه لمدية شبين القناطر. وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قد أكد توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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