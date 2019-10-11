شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزراء "التنمية المحلية ، والأوقاف والشباب والرياضة"، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ قليل حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس محمد انور السادات حيث تم ترميم الاستراحة خلال الفترة الماضية مع الحفاظ علي المقتنيات الأصلية الخاصة بالرئيس السادات كما هي بمدينة سانت كاترين.

جاء ذلك على فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلى معاً" والذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية ، بمحافظة جنوب سيناء وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ووفود وشخصيات من دول العالم والمنظمات الدولية وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة .

كما شاهد الوزراء فيلم تسجيلي يرصد الفترة التي قضاها الرئيس السادات لحظات رفع العلم المصري في 25 نوفمبر 1979 بعد انتصارات أكتوبر واستعادة سيناء وأول زيارة للرئيس السادات لوادي الراحة وزيارة دير سانت كاترين واستقبال مطران ورهبان الدير له.