شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشن حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصناعية وعوادم المركبات بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، عددا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد منها وتم تشكيل لجنة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وإدارة مرور الشرقية لتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن فحص 27 سيارة تعمل بالبنزين كلها مطابقة و89 سيارة تعمل بالسولار منها 74 سيارة مطابقة و 15 سيارة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما تم عمل لجنة إعادة فحص وإنهاء إجراءات التصالح مع السيارات التي تم تعديل أوضاعها.

وفي ذات السياق، قام الفرع بتنفيذ حملات تفتيشية للمرور على الصناعات الصغري الملوثة لمتابعة مدى التزامها بقرار محافظ الشرقية بتنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة الحرجة، حيث تم تشكيل لجنة قامت بالمرور على 6 مكامير للفحم النباتي بديرب البلد وكفر ابو بري وتل القاضي وطحا التابعين لمركز ديرب نجم بالاشتراك مع شرطه البيئة والمسطحات حيث تبين توقف جميعهم عن العمل التزاما بقرار المحافظ وتم التنبيه باستمرار التوقف عن التشغيل، كما تم المرور على 4 فواخير بعزبة المشهدي بالزقازيق وتبين توقفهم عن العمل التزاما بالقرار وتم التنبيه باستمرار توقفهم.