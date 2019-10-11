شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت بانتخابات الأطباء.. واستئناف الاقتراع الواحدة ظهرا والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد اللجان منذ صباح اليوم الجمعة، إقبال كثيف من الأطباء للتصويت بالانتخابات، علي مستوى المحافظات.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".
ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.
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