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غلق باب التصويت بانتخابات الأطباء.. واستئناف الاقتراع الواحدة ظهرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، غلق باب التصويت ساعة، لظروف صلاة الجمعة، لمدة ساعة، وأستئناف عمليات التصويت فى الواحدة ظهرا. 

 

 

وتشهد اللجان منذ صباح اليوم الجمعة، إقبال كثيف من الأطباء للتصويت بالانتخابات، علي مستوى المحافظات.

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ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

 

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