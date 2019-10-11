شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى مهنئا رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق، لحصول أبى أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام. وقال السيسى عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: "فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

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