شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتخيل أحد من أهالى قرية الجلاحمة بمركز أبو النمرس ارتكاب واحدة من أبشع جرائم القتل، حينما تجرد شاب من مشاعره الإنسانية وقتل زوجة عمه وابنتها وألقى ابنها من شرفة البلكونة، انتقامًا من الأولى بعدما اتهمته بسرقة منزلها. • جريمة هزت أبو النمرس ضحاياها سيدة وابنيها • استيقظ الأهالى ليلا على صراخ فى قرية الجلاحمة • توجهوا لمصدر الصوت ففوجئوا بالطفل عامر سقط من الشرفة • بعد أقل من ساعة عاد والد الطفل ليكتشف الصدمة Advertisements • سقوط الطفل من البلكونة كان بفعل فاعل مجهول • قاتل الطفل قتل والدته وشقيقته قبل الفرار • توصل الأمن إلى أن نجل شقيق زوج الضحية وراء الواقعة • ألقى الأمن القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا لسمعته • المتهم قتل زوجة عمه وابنتها بعدما اتهمته بسرقة منزلهم • النيابة وجهت له تهمة القتل وصدر قرار بحبسه

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