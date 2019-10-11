شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سانت كاترين يستقبل وفود المؤتمر الدولى للسياحة الدينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار سانت كاترين، صباح اليوم الجمعة، الوفود المشاركة فى الدورة الخامسة لاحتفالية ملتقى الأديان تحت شعار "هنا نصلى معا"، المقرر إقامته بمدينة سانت كاترين حتى 12 أكتوبر الجارى، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى ، بتنشيط حركة السياحة الوافدة الي مصر بكافة أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

وصرح الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن هذا الحدث يأتى تزامناً مع أعمال تطوير مطار سانت كاترين، والتى شملت رفع كفاءة الممر الرئيسى والترمك والاستراحة المخصصة، لاستقبال السائحين، وساحة انتظار السيارات، بالإضافة إلى زيادة مجموعات العمل بالمطار لتقديم، وتسهيل كافة إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة فى الملتقى.

ويشهد مطار سانت كاترين، استقبال العديد من رحلات الطيران الشارتر التى تضم أفواج سياحية من مختلف أنحاء العالم لما تمتلكه سانت كاترين من مقومات طبيعية وتاريخية ودينية تجعلها من المقاصد السياحية المصرية الهامة.

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