وفاة "سعيد اللاوندي" خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
توفي الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.
ومن المقرر أن تُشيّع جنازة "اللاوندي" عصر اليوم بمسقط رأسه بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حسبما أعلنت أسرته.
ونعى عدد من الإعلاميين والمثقفين، الدكتور سعيد اللاوندي.
وكتب الشاعر والناقد شعبان يوسف، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: "يا قطار الموت تمهل رفقا بنا، وداعا الصديق الحبيب دكتور سعيد اللاوندي".
عمل سعيد اللاوندي كأستاذ محاضر في عدد من جامعات مصر وبلجيكا، وأسس المركز المصري لحوار الثقافات في باريس.
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