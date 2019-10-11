"الري": تجديد 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 / 2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه، منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحري تم تنفيذ حوالى 5.689 ألف فدان، بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلي.

وأضاف -في بيان اليوم- أنه تم حتى الآن تنفيذ 4,764 ألف فدان ليصبح إجمالي الزمام الذي تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 10.453 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 17% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام حتى الآن وبتكلفة بلغت 240 مليون جنيه.

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وأكد مدين - في بيان صحفي - أن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 10 آلاف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 2950 فدانا بنسبة تنفيذ بلغت 29.5 %، بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية مثل كبارى وسحارات وتغطيات وحوائط ساندة وأعمال تكاسي بالدبش .. لافتا إلى أنه بلغ قيمة ما تم تنفيذه 383 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي يصل إلى حوالي 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعة والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

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