البيئة: حملات تفتيش على المنشآت الصناعية وعوادم المركبات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية عددا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد منها ، وتم تشكيل لجنة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وإدارة مرور الشرقية لتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمدينة الزقازيق .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

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وأسفرت الحملة عن فحص 27 سيارة تعمل بالبنزين كلها مطابقة و89 سيارة تعمل بالسولار منها 74 سيارة مطابقة و15 سيارة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، كما تم تشكيل لجنة إعادة فحص وإنهاء إجراءات التصالح مع السيارات التي تم تعديل أوضاعها.

في ذات السياق، نفذ الفرع حملات تفتيشية للمرور على الصناعات الصغرى الملوثة لمتابعة مدى التزامها بقرار محافظ الشرقية بتنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة الحرجة، حيث تم تشكيل لجنة قامت بالمرور على 6 مكامير للفحم النباتي بديرب البلد وكفر أبو بري وتل القاضي وطحا التابعين لمركز ديرب نجم بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ، حيث تبين توقفها جميعا عن العمل التزاما بقرار المحافظ وتم التنبيه باستمرار التوقف عن التشغيل، كما تم المرور على 4 فواخير بعزبة المشهدي بالزقازيق وتبين توقفهم عن العمل التزاما بالقرار وتم التنبيه باستمرار توقفهم.

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