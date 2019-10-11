بنصف طن بانجو و24 طربة حشيش.. سقوط ضبط 3 تجار مخدرات بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في تجارة المخدرات وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت الجهود عن استهداف ثلاثة عناصر إجرامية (مسجل شقي خطر مخدرات، عاطل، سيدة، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس) حيث أمكن ضبط العاطل والسيدة حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة بلقاس وبحوزتهما (200 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 500 كيلو جرام، 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 260 جرام، مبلغ مالي قدره 13300 جنيه، 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

كما تم ضبط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وسيدة مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس) حيث أمكن ضبط السيدة بدائرة مركز شرطة بلقاس وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام، عدد 60 قرص مخدر، مبلغ مالي قدره 1330 جنيه – عدد 5 هواتف محمولة، سلاح أبيض، ميزان) وبمواجهتها بالمضبوطات أيدت ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.