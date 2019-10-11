"العيون الساهرة" توقع عصابة لسرقة المساكن في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نجحت قوات الشرطة في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في سرقة المساكن بمنطقة إمبابة.
أكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، قيام 4 عناصر إجرامية سبق اتهام 2 منهم في 4 قضايا متنوعة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر باب الشقة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بأحد الأكمنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة مساكن، وأرشدوا عن أماكن تصريف متحصلات وقائع السرقة، وتم ضبطها لدى عميلهم، وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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