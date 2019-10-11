مصر | مصنوع بخامات مجهولة.. إحباط ترويج 4 آلاف جهاز كهربائي بالجيزة

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نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في ضبط صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص، لقيامه بتصنيع الأجهزة الكهربائية من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات لشركات تجارية مشهـورة عليها، وعُثر داخل المصنع على 3756 جهاز كهربائي، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيام صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق، بتصنيع وإنتاج أجهزة كهربائية (تليفزيونات، غسالات، شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر وإستخدام علامات لشركات تجارية تتشابه مع ماركات مشهورة ومسجلة مدخلًا الغش والخداع على المواطنين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إستهداف المصنع المُشار إليه بمشاركة إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة، حيث عُثر بداخله على 3756 قطعة منتج نهائي ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وذلك على النحو التالى 800 شاشة عرض أحجام مختلفة، 165 تليفزيون أحجام مختلفة، 50 غسالة مدون عليها "منتجات نهائية معدة للبيع"، 1000 شاشة كمبيوتر قديمة ومستعملة، 750 بوردة مدون عليها صنع فى إحدى الدول الأجنبية، 1000 هيكل تليفزيون من البلاستيك "مستلزمات إنتاج".

وبمواجهه المتهم المتحري عنه إعترف بتصنيع الأجهزة الكهربائية من خامات ومستلزمات رديئة بقصد التربح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.