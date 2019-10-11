شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» توافق على إتاحة 47 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح دائم للوحدات السكنية (الأرضى والأخير) المتبقية من المشروعات السابق طرحها، وإتاحتها للمواطنين بصفة مستمرة، وذلك بنظام أسبقية الحجز الالكترونى (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وبخصم على سعر المتر الذي سيتم البيع به، ويُعاد العرض على مجلس الإدارة بعد 6 أشهر.

وأوضح «الجزار» أن الموافقة نصت على أن يكون الطرح كالتالى، يُتاح على موقع (online) من خلال بنك التعمير والاسكان جميع الوحدات السكنية (الأرضى والأخير) المتبقية من أطروحات الهيئة للتخصيص بنظام أسبقيه الحجز، وتكون المعاملة المالية كما يلى، سداد مقدم حجز بقيمه 50 ألف جنيه من قيمة الوحدة بحد أدنى، على أن يتم مراعاة قيمة مقدم الحجز وفقا لنوعيات الإسكان، واستكمال سداد 10 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الالكترونى، ويجوز سداد باقى قيمة الوحدة كالتالى، سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفورى، وسداد 15 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقى ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق الآتية، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد ويستحق القسط الاول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % + (0.5 % مصاريف تحصيل) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وبشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، ويمكن تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على توفير مقرات بالمدن الجديدة لإنشاء مأموريات شهر عقاري، وتلك المقار هي (مبني دور أرضي على مساحة 400م2 تقريبا بمبني التراخيص الكائن داخل مقر الجهاز، ومساحة 56 م2 مكونة من 4 حجرات بالدور الاول كاملة التشطيب بمبني خدمة المواطنين بالمركز التكنولوجي بالجهاز الكائن داخل مقر الجهاز، بمدينة 6 أكتوبر- مساحة 960م2 كاملة التشطيب بالدور الاول علوي من المبني التجاري الإداري القائم على القطعة (5/7) بالمحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة أمام الحي (16)، بمدينة العاشر من رمضان- مبني إداري منفذ بين الحيين الثاني والثالث ابني بيتك والمنطقة الإقليمية والصناعية بمساحة 125.65 م2، بمدينة الفيوم الجديدة- 4 وحدات مهنية بالمنطقة السكنية 25 بإجمالي مساحة 165 م2 تقريبا، بمدينة السادات- 8 وحدات إدارية بالسوق التجاري بمنطقة ابني بيتك، بمدينة أسيوط- تخصيص مساحة 700 م2 بالمنطقة الإدارية الحديثة بخليج السويس «سيتم البناء عن طريق وزارة العدل).

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص 10 قطع أراضٍ بمدينة 6 أكتوبر، وهى، قطعة الأرض رقم 22 بمساحة حوالي 14.69 فدان بمركز خدمات التوسعات الشرقية بالمدينة لصالح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإقامة مجمع رياضي، وقطع الأراضي أرقام (29-30-31-32-33-34) بمساحة إجمالية 9079 م2، بمركز خدمات السياحية الأولى والثانية بالمدينة، لإقامة نشاط تجاري، لصالح برايم لاند للاستثمار العقاري، وقطعة الأرض رقم 424 بمساحة 300 م2 بمنطقة ورش الشباب الــ300 م2، بنشاط «ورش» صناعات غذائية بالمنطقة الصناعية السادسة بالمدينة (صناعات غذائية)، وقطعة الأرض رقم (158-A) بمساحة 8204.62 م2 بنشاط «مخازن» بمنطقة المخازن بالمدينة لإقامة مشروع مخازن لصالح جولدن فايف جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وقطعة الأرض رقم 146 بمساحة 17734.9 م2 بنشاط «مخازن» بمنطقة المخازن بالمدينة، لإقامة مشروع مخازن لصالح مجموعة العلا للصلب.

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وأضاف الوزير، أنه تمت الموافقة على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العلمين الجديدة، وهى، قطعة أرض بمساحة 10.42 فدان بجوار مشروع «سكن مصر» بالمدينة، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وقطعتي الأرض بمساحتي (679م2- 641م2)، لإقامة مخبزين (بلدي- حلواني فينو)، بمنطقة خدمات مشروع الإسكان المميز بالمدينة، وقطعة أرض بمساحة 784 م2 بمنطقة خدمات «سكن مصر» بالمدينة، لإقامة مخبز بلدي، وتخصيص جزء من مبنى (B-13) الدور الأرضي بمساحة 560 م2، بالمنطقة الترفيهية بالمنطقة الشاطئية، بالمدينة، لصالح بنك الاتحاد الوطني لاستخدامها كمقر للبنك.

ولفت إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق على تخصيص 11 قطعة أرض بمدينة السادات، وهى، قطعة الأرض رقم (269/) من الأراضي المستحدثة بنشاط صناعي «غذائي» بمحور المنطقة الصناعية السابعة بالمدينة بمساحة 7846 م2 (لصالح شركة مجموعة عربيا التجارية، لإقامة مشروع صناعي بنشاط غذائي، وقطعة أرض بمساحة إجمالية 12 فداناً خلف منطقة المطورين بمدينة السادات لصالح شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها «انسومات» لإقامة مصنع للمواد العازلة، وقطعة أرض بمساحة 7500 م2 بمحور خدمات بين المنطقتين 15.17 على طريق أبوبكر الصديق بالمدينة لإقامة نشاط تجاري، لصالح شركة الرحاب للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الارض رقم 11 بمساحة 2000 م2 بمحور خدمات الحى الثالث بالمدينة، لصالح مكتب ليدر للمحاسبة والمراجعة، لإقامة نشاط إدارى مهنى، وقطعة الارض رقم (184/) بمساحة 8409 م2 لاقامة نشاط صناعي (مصنع لانتاج المواسير البلاستيك ومستلزمات وخراطيم الري) بمحورالمنطقة الصناعية السابعة بالمدينة، وقطعة أرض بمساحة 3800 م2 بمحور الحى السادس بالمدينة، لصالح شركة اعمار مصر للاستثمار العقارى، لإقامة نشاط تجارى إدارى، وقطع الأراضى أرقام (13،12،11) بمساحة اجمالية 2081 م2بمحور خدمات الحى السادس بالمدينة، لصالح شركة دريم للتنمية العمرانية، لإقامة نشاط تجارى إدارى سكنى، وقطعة الارض بمساحة 2000 م2 قطعة ارض بالمنطقة السكنية الثالثة عشرة بالمدينة، لصالح الشركة المصرية للاستثمار العقارى وادارة وتشغيل محطات الوقود، لاقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الارض بمساحة 1042م2 بالمنطقة السكنية الثالثة بالمدينة، لصالح شركة الغازى جروب، لاقامة نشاط تجارى ادارى سكنى، وقطعة الارض رقم (7) بمحور المنطقة الصناعية السابعة بالمدينة بمساحة 14062,5م لاقامة توسع لمصنع قائم، لصالح شركة ايفر فايبر للفايبر جلاس والصناعات الهندسية، وقطعة الأرض رقم (4/) بالمنطقة السكنية الثالثة بالمدينة بمساحة حوالي 919م2، لإقامة نشاط تجاري إداري سكني، لصالح شركة وطن العقارية.

من جهته، ذكر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 3 قطع أراضٍ بمدينة دمياط الجديدة، وهى، قطعة الارض (4أ) بمنطقة النوادي شمال الحي الثاني بمساحة 2400 م2 بالمدينة، لصالح نقابة المهن العلمية، لإقامة نادٍ، بنظام البيع، وقطعة أرض بمساحة حوالي 887م2 لإنشاء فرع لبنك مصر بالمنطقة الفاصلة بين الحي الاول والمنطقة الصناعية بالمدينة، وقطعة الارض بنشاط تعليمي بمساحة 10242م2 بالمجاورة الـ13 بالحي الثالث، لإقامة نشاط مدرسة، وكذا تخصيص قطعتى أرض بمدينة الشيخ زايد، وهما، قطعة الأرض بمساحة إجمالية 2532.27 م2 بالمجاورة الرابعة بالحي التاسع بالمدينة، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض بمساحة 18246.32م2 بنشاط تعليمى بالحى التاسع بالمجاورة الاولي، بالمدينة، لصالح شركة بايونير للتوريدات والمقاولات، وتخصيص قطعتى أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، وهما، قطعة الأرض بالجزء (أ) بالبلوك المعدل بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، بمساحة حوالي 6 أفدنة لإقامة نادٍ لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، بنظام البيع، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 111386م2 بمنطقة الإمتداد الجنوبي على الوصلة العرضية الجنوبية بالمدينة، لإقامة توسعات لجامعة النهضة.

وأضاف أنه تمت الموافقة على تخصيص 8 قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة، وهى، قطع الأراضي أرقام (26- 28- 30) بمساحة (35779 م2) بمنطقة التوسعات الجنوبية بالمدينة، لصالح شركة المظلوم للتجارة والتوكيلات بدلا من قطع الأراضي أرقام ( 45 – 46 – 47 ) بمساحة (28500 م2 ) نظرا لمرور خطوط ضغط عالي بالقطعة السابق تخصيصها للشركة بذات المنطقة، لإقامة نشاط مخازن للسيراميك والبورسلين والموبيليا والإضاءة، وقطع الأراضى أرقام (17- 18- 19- 20-21) بمساحة 2327م2، بمنطقة الورش بالتوسعات جنوب غرب المدينة، لاقامة مركز خدمة وصيانة السيارات، بجانب تخصيص قطعتى أرض بمدينة قنا الجديدة، وهما، قطعة الأرض بمساحة 4671 م2 بمركز خدمات الحي الثاني بالمدينة، لصالح نقابة الأطباء الفرعية بقنا، لإقامة مقر إداري للنقابة، وقطعة أرض رقم (29) بمساحة 5000 م2 تقريبا بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، لإقامة مركز طبي لصالح شركه مستشفي دار العيون – قنا.

وأشار «السباعى»، إلى أن المجلس وافق على تخصيص قطعتى أرض بمدينة المنيا الجديدة، وهما، قطعة الأرض بمساحة إجمالية حوالي 110 أفدنة بالحى السياحى بالمدينة لصالح شركة عامر للتنمية السياحية، لاقامة نشاط عمراني متكامل، وقطعة الارض بمساحة اجمالية حوالي 4196م2 بمنطقة الخدمات الاقليمية بالـ1360 فدانا بنظام الشراء بالمدينة لصالح شركة العربي للتجارة والصناعة، لاقامة منطقة لوجيستية لتنمية المدينة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 5567.45م2 بالحي السكني الثاني بالمجتمع المحلي الخامس بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة نشاط دار مسنين ودار أيتام، لصالح جمعية العروة الوثقي الإسلامية، وذلك بنظام البيع، وتخصيص 96 وحدة سكنية بالعمارات أرقام (10، 12، 13، 14) بمشروع «دار مصر» بالمرحلة الثانية نموذج (B) بالمجتمع العمراني الخامس بالحي السكني الثالث بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة.