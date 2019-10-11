شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن تجديد صيانة 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بالوجهين القبلي والبحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44،500 ألف فدان بالوجه البحري، تم تنفيذ حوالي 5.689 ألف فدان، بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلي.

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وأضاف «مدين»، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه تم حتى الآن تنفيذ 4،764 ألف فدان ليصبح إجمالى الزمام الذي تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 10.453 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 17% من اجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 240 مليون جنيه.

وأوضح رئيس هيئة الصرف، أن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 10 آلاف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 2950 فدان بنسبة تنفيذ بلغت 29.5 %، بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية مثل (كباري – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسي بالدبش)، بلغ قيمة ما تم تنفيذه 383 مليون جنيه.

وأشار «مدين»، إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الإفتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي يصل إلى حوالي 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربه الطبيعيه والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربه والمياه الأرضيه، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.