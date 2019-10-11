شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مجلس الوزراء تتابع تطوير 13 قرية الأكثر فقرا واحتياجا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجنة برئاسة الدكتور محمد فرجاني، مستشار رئيس الوزراء، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير 13 قرية في المنيا ضمن القرى الأكثر فقرا واحتياجا على مستوى الجمهورية، وتحديد احتياجات القرية من المشروعات التنموية والخدمات الأساسية.

التقت اللجنة بالسكرتير العام محمد عبدالفتاح، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور مدير المكتب الفني للمحافظة وأعضاء من الرقابة والمتابعة حيث تم استعراض تطوير 13 قرية من القرى الأكثر احتياجا والأكثر فقرا بالمحافظة من خلال عدة مبادرات من بينها «حياه كريمة».

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و قامت اللجنة بمتابعة أعمال تطوير قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، بحضور الدكتور محمد فرجاني، مستشار مجلس الوزراء، وأحمد الشعراوي عضو الرقابة والمتابعة بمحافظة المنيا، والمهندسة منى عبدالوهاب نائب رئيس مركز مغاغة، لتفقد احتياجات القرية من المشروعات التنموية والخدمات الأساسية .

كما قامت اللجنة بمتابعة أعمال تطوير قرية كفر المغربي بمركز العدوة والتي تم ادراجها ضمن المائة قرية الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، حيث ضمت اللجنة أحمد محمد نائب رئيس مركز العدوة، ورضا عرفة، رئيس الوحدة المحلية القروية بالشيخ مسعود، وكشفت اللجنة ضعف وصول مياه الشرب للقرية، وعدم البدء في أعمال التنفيذ.

من جانبه قال المحافظ اللواء قاسم حسين، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتي تنفذها وزارة التخطيط والاصطلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تطوير وتنمية 13 قرية من القرى الأكثر احتياجا وتشمل قرية (كفر المغربي) بالعدوة، وقرية (الأمل) بمركز المنيا وقريتي (السلام- والنجاح) ببني مزار، وقرية (الشيخ عبادة) بملوي، وقرية (الهمة رقم 1) بمطاي، وقرية ( زعبره ) في دير مواس، وقرية (الشيخ مسعود) بالعدوة، وقرية (الوفاء) في سمالوط، وجزيرة (شيبة) في أبوقرقاص، وقرى(نزلة أولاد الشيخ- زاوية الجدامي – وشارونة ) في مغاغة«.

أكد المحافظ، حرص الدولة على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، فضلا عن إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.