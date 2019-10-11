شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تواصل التصدي للتعديات على النيل والمجاري المائية بإزالة 208 حالة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على منافع الري والصرف على مستوى الجمهورية والتي تضمنت إزالة ( 208 ) حالة تعدى على مدار أسبوع كامل حيث قام قطاع الري بتنفيذ عدد ( 107 ) على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد ( 101 ) ازالة على منافع الصرف.

Advertisements

وتنوعت الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 2 اكتوبر- 9 اكتوبر الجاري وأسفرت عن تنفيذ عدد (107) إزالة شملت إزالة عدد (10) بمحافظة الغربية وعدد (24) بمحافظة القليوبية وعدد (9) بمحافظة المنوفية وعدد (14) بمحافظة الدقهلية وعدد (30) بمحافظة سوهاج وعدد (20) بمحافظة الشرقية ليصل اجمالى الازالات بقطاع الرى (133388) إزالة منذ إنطلاق الحملة القومية لإزالات التعديات 2015.

وقال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 101 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 6) محافظات، موضحا إنها تضمنت تنفيذ عدد (72) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا حيث بلغ عدد حالات الإزالة بمحافظة الشرقية 57 إزالة، و15 حالة إزالة الدقهلية.

وأضاف «مدين» أنه تم تنفيذ عدد (1) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة كفر الشيخ بعدد (1) إزالة وكذلك تنفيذ عدد (11) ازالة في نطاق اقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( بنى سويف بعدد (11) ازالة)، إلى جانب تنفيذ عدد (17) إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد ( 14) إزالة سوهاج بعدد (3) إزالة) ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 71936 إزالة تعدي على المصارف.