شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف في انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء الدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية، الجمعة، في النادي الاجتماعي للأطباء بطلخا، وتستمر حتى الساعة الخامسة تحت إشراف قضائي.

وشهدت الاتتخابات حضور محدود فى الساعات الأولى من أعضاء الجمعية العمومية، والتي تبلغ نحو 20 ألف طبيب، وحضور كبير من المرشحين وأنصارهم، ودعاية كبيرة في النقابة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، فيما ينتظر المرشحون زيادة الإقبال بعد صلاة الجمعة.

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ويتنافس علي مقعد نقيب أطباء الدقهلية 5 مرشحين، وهم حسب ترتيبهم في ورقة الانتخاب: الدكتور سمير عطية، وأسامة الشحات، الدكتور الأمير مبارك، والدكتور أيمن الباز، والدكتور عبد الناصر البحيري.

ويختار الناخبون عضوين من بين 8 مرشحين علي مقعد فوق سن 15 سنة، وهم: الدكتور الأمير مبارك، والدكتور رأفت الزنقراني، والدكتور ذكاء حسن، والدكتورة شهيرة الإتربي، والدكتور عبد المنعم الكوش، والدكتور محمد الغندور، والدكتور محمد المتولي الدميري، والدكتور يحي الجوهري، ويتنافس 7 مرشحين آخرين على مقعدين تحت ١٥ سنة وهم: الدكتور أحمد البيلي، الدكتور أحمد زهران، والدكتور حمد عصام، والدكتور أحمد يحي الجوهري، والدكتورة أميرة رمضان عباس محمد، والدكتور عبد الفتاح السيد حمد سالم، والدكتورة ميادة المتولي إبراهيم سعيد.

ويحصل الناخب علي 4 استمارات أخرى لانتخابات النقيب العام للأطباء، بالإضافة إلى 3 مرشحين لفوق السن، و3 لتحت السن، وعضو واحد عن منطقة شرق الدلتا.