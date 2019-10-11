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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي 10 شائعات عن التموين والأجور وأسعار اللحوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 10 شائعات تم رصدهم خلال الفترة من 4-11 أكتوبر الجاري، جاء ذلك في تقرير المركز الدوري لرصد الشائعات.
وتضمنت هذه الشائعات، إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة واستيراد الحكومة تقاوي قمح مُسرطنة وتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة «الحشد الخريفية» بمختلف المحافظات ونقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وتخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين، وتراجع أسعار اللحوم بالأسواق لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام. وتجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور.
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