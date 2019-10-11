شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، من الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بالدعوى منه:
1 ـ الرقم "8"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية محمد الجمل.
2 ـ الرقم "16"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى إعادة المحاكمة.
3 ـ الرقم "73"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم والذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالمؤبد والمشدد.
4 ـ الرقم 739"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى كلها.
5 ـ "241"، ويشير لعدد الشهود الذين قدمتهم لنيابة بالدعوى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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