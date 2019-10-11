فيديو.. الاعتداء على صحفى معارض فى تركيا بسبب مقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال النظام التركى يواصل انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين، سواء بالاعتقال أو الاعتداءات الجسدية من نظام أردوغان، لإسكات أى أصوات معارضة له فى تركيا، الأمر الذى أثار العديد من الغضب بسبب السياسات القمعية التى يمارسها أردوغان بحق معارضيه.
وتعرض الصحفى التركى المعارض صلاح الدين أوكبينار لاعتداء بالضرب من قبل أحد الأشخاص بعد أن كتب مقالة شرح فيها أن الوضح الصحى لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلى لا يمكنه من المشاركة فى الحياة السياسية.
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