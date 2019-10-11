شكرا لقرائتكم خبر عن سنن يوم الجمعة.. 8 أفعال يستحب للمسلم فعلها اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية إنفوجراف به عدد من السنن التى يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة، مثل: "الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف". سنن الجمعة سنن الجمعة وذكرت دار الإفتاء المصرية 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

سنن الجمعة

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