شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياة عن مدينة شبين القناطر وقراها بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسبب عطل مفاجئ بمحبس المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه عرب جهينة بشبين القناطر في انقطاع المياة عن المدينة والقرى التابعة لها. من جانبه أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن سبب العطل المفاجئ في قطر ١٠٠٠ ملليمتر بخط المياه العكرة داخل محطة عرب جهينة المرشحة فرع شبين القناطر أدى إلى إيقاف المحطة ويؤثر على مدينة شبين القناطر وتوابعها. وأشار «مجاهد» في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم تشغيل المحطات الإرتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة.

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