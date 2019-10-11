شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعلان الطوارئ البيئية بعد حادث انفجار ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت جمعيات المحافظة على البيئة البحرية بالبحر الأحمر والمهتمين بالثديات البحرية والشعاب المرجانية الأجهزة المختصة بوزارة البيئة إعلان الطوارئ البيئية سريعا وذلك بعد انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط.

وجاء ذلك تحسبا لوصول أي بقع نفطية للشواطئ المصرية جنوب البحر اأاحمر والتنسيق مع المسؤولين السعوديبن ومنظمة الهيئة الاقليمية لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن لتجهيز كميات كبيرة من الفوم ومعدات الشفط لمنع أي بقع زيتية من الوصول للشواطئ المصرية بعد الإعلان عن وقوع انفجار في احدي ناقلات النفط الإيرانية على بعد ٩٠ كيلو متر من ميناء جدة السعودي بمياه البحر الأحمر.

وكانت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، قالت في بيان لها أن الإنفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر، وأن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الإنفجار .