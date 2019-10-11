شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن عدد من مناطق العريش للصيانة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة الكهرباء في شمال سيناء، غدًا السبت، بقطع التيار الكهربي عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش لمدة ٥ ساعات متتالية، للصيانة الدورية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه سيتم قطع التيار الكهربي عن مناطق الضاحية والريسة والعبور وعاطف السادات، وذلك لإجراء الصيانة الدورية.

أضافت الشركة أن انقطاع الكهرباء سيكون اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الوحدة ظهرًا، وأنه سوف يتم إعادة التيار الكهربي فور انتهاء الصيانة الدورية.