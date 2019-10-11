شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن عدد من مناطق العريش للصيانة السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم شركة الكهرباء في شمال سيناء، غدًا السبت، بقطع التيار الكهربي عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش لمدة ٥ ساعات متتالية، للصيانة الدورية.
وأكدت الشركة في بيان لها أنه سيتم قطع التيار الكهربي عن مناطق الضاحية والريسة والعبور وعاطف السادات، وذلك لإجراء الصيانة الدورية.
أضافت الشركة أن انقطاع الكهرباء سيكون اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الوحدة ظهرًا، وأنه سوف يتم إعادة التيار الكهربي فور انتهاء الصيانة الدورية.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع الكهرباء عن عدد من مناطق العريش للصيانة السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.