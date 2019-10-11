شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بمقر النقابة في دار الحكمة، حيث تم فتح الصناديق في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتواجد بعض أعضاء الجمعية العمومية مع بدء التصويت، وسط تواجد أمني لتأمين الانتخابات.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عملية التصويت بدأت في عدد كبير من اللجان، بينما باقي اللجان الانتخابية في طريقها لفتح أبوابها، مؤكدا وصول كل المستشارين المشرفين على الانتخابات، والموظفين المكلفين بتسيير العملية الانتخابية إلى اللجان.

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وتواجد في دار الحكمة عدد من المرشحين على مقعد النقيب، والذين وقفوا يتابعون تنظيم أعمال الدعاية الانتخابية، وإجراءات سير العملية الانتخابية مع بدء التصويت. وانتشرت لافتات الدعاية الإنتخابية، وعدد من مؤيدي المرشحين حول مقر النقابة بدار الحكمة، بالإضافة إلى بعض الموظفين المكلفين بتوجيه الناخبين لأماكن لجان التصويت حسب فئاتهم.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وكانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 اكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون اخر يوم عمل هو الاربعاء 9 أكتوبر، بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على ان تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.