شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح وحدات سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعى بأسبقية الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة وزير الإسكان، على طرح دائم للوحدات السكنية الأرضى والأخير المتبقية من المشروعات السابق طرحها، وإتاحتها للمواطنين بصفة مستمرة، وذلك بنظام أسبقية الحجز الالكترونى (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وبخصم على سعر المتر الذى سيتم البيع به، ويُعاد العرض على مجلس الإدارة بعد 6 أشهر.

وأوضح الوزير أن الموافقة، نصت على أن يكون الطرح كالتالى، يُتاح على موقع (online) من خلال بنك التعمير والاسكان جميع الوحدات السكنية (الأرضى والأخير) المتبقية من أطروحات الهيئة للتخصيص بنظام أسبقيه الحجز، وتكون المعامله المالية كما يلى، سداد مقدم حجز بقيمه 50 ألف جنيه من قيمة الوحدة بحد أدنى، على أن يتم مراعاة قيمة مقدم الحجز وفقا لنوعيات الإسكان، واستكمال سداد 10 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الالكترونى.

ويجوز سداد باقى قيمة الوحدة كالتالى، سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة فى حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفورى، وسداد 15 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقى ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق الآتية، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد ويستحق القسط الاول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصرى وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % + (0.5 % مصاريف تحصيل) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وبشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، ويمكن تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.