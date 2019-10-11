شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تبحث مع السفير البريطانى زيادة التعاون العملى والمنح الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الخميس، جيفرى آدامز السفير البريطانى بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم التعاون العلمى بين البلدين، وزيادة المنح الدراسية فى برنامج نيوتن مشرفة، وزيادة الأبحاث المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية والتبادل العلمى والاستفادة من الخبرات المشتركة، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات، خاصة التعليم العالى والبحث العلمى، وحرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية فى المجالات التعليمية والبحثية.

وأوضح وزير التعليم العالى حرص الدولة على الانفتاح على العالم، والاستفادة من التخصصات الجديدة العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع فى إنشاء أفرع لجامعات عالمية بمصر يسهم فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، ويعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن توفير فرص تعليم عالٍ بمواصفات عالمية داخل مصر يساهم فى تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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وخلال اللقاء، بحث الجانبان زيادة أعداد المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى استعراض أنشطة المركز الثقافى البريطانى والمراكز الأخرى التابعة له لتدريس اللغة الانجليزية للمصريين.

ومن جانبه، أكد السفير البريطانى على استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، موجهاً الدعوة للوزير للمشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى للتعليم بلندن والمقرر عقده خلال الفترة من 19إلى 22 يناير 2020، بمشاركة وزراء التعليم بمختلف دول العالم، وممثلين ومندوبين وخبراء فى مجال التعليم؛ لمناقشة قضايا التعليم والتحديات المشتركة بين الدول فى مجال التعليم، بمشاركة حوالى 95 دولة على مستوى العالم.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى، وسحر خميس رئيس البرامج والتعليم فى المجلس الثقافى البريطانى بمصر.