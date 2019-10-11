شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعة خفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية للمسنين غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، على أنه لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، مُوضحةً أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتماماً كبيراً حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذى يستهدف توفير حياة كريمة لـ 44 ألفاً و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهاً شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن, بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفاً و995 مسناً بإجمالي 852 مليوناً و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018) .

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وأضافت الوزارة، أنها تحرص على توفير كافة الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن؛ بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك من خلال توفير 149دار رعاية، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين، بالإضافة إلى توفير 191 نادياً يخدمون 41.035 مسن، فضلاً عن 18 وحدة علاج طبيعي على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها على جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.