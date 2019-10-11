محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين. أسفرت جهود الحملة عن ضبط 63 قضية متنوعة أبرزها 6 منشآت بدون ترخيص، 18 مخبزا مخالفا و23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية. يأتي ذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التموين تضبط 18 مخبزا مخالفا في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.