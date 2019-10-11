مباحث التموين تضبط نصف طن جبن فاسد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة مصنعا غير مرخص لمنتجات الألبان. تحريات العميد خالد أبو العلا رئيس مباحث التموين بالجيزة، أفادت بأن مالك المصنع يستخدم مستلزمات إنتاج رديئة مجهولة المصدر، وعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والسلامة الصناعية. عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية المصنع بمشاركة مفتشي التموين والأغذية، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبلغ إجمالي المضبوطات 580 كجم جبنة قريش، جبنة زبادي – جبنة حلوب) غير صالحة للاستهلاك. تم التحفظ عل المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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