سقوط 48 تاجر مخدرات و15 قطعة سلاح في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لا تدخر الأجهزة الأمنية بالجيزة الجهد لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.
أعد القطاع حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 53 متهما بينهم 48 اتجارا في المخدرات بمضبوطات (2235 جرام حشيش – 269 قرصا مخدرا – 335 جرام أستروكس – 927 جرام هيروين – 360 شادو – 780 جرام بانجو)
في مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 15 متهما بحوزتهم (3 طبنجات عيار 9مم – 11 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 14 طلقة مختلفة الأعيرة).
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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