النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظاماً بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين.

وانتظمت الحركة أعلى محاور الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية بجميع الطرق والشوارع الرئيسية، ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وظهرت السيولة المرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، عند موقف عبود بسبب تحميل الركاب.

وانتظمت الحالة المرورية من أبو وافية وايديال ومحطة فكتوريا، وميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

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وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة ظهر بهما انسيابا في حركة السير مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتستقر الحالة المرورية على طريق الأوتوستراد في القادم والمتجه من مناطق مدينة نصر إلى الطريق الدائري والمعادي ومدينة حلوان.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.