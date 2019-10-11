مصر | خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 48 تاجر مخدرات وضبط 16 سلاحا ناريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 48 تاجر مخدرات وضبط 16 سلاحا ناريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط (53 متهم – 48 اتجار- 3 تعاطي عثر بحوزتهم على 2235 جرام حشيش – 269 أقراص مخدرة – 335 جرام إستروكس – 927 جرام هيروين – 360 جرام شادو – 780 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 15 متهم –15 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 3 طبنجه عيار 9مم – بندقية الية – 11 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 14 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه، في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط (49 متهم – 45 اتجار- 3 تعاطي، وعثر بحوزتهم على 2915 جرام حشيش – 948 أقراص مخدرة – 20 جرام إستروكس – 259 جرام هيروين – 560 جرام شادو – 50 جرام بانجو)، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد (15 متهم –14 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 2 طبنجه عيار 9مم – 11 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 30 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

