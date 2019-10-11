مصر | مدير أمن الجيزة يوجه بمواصلة الحملات الأمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يوجه بمواصلة الحملات الأمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 65 كرسى – 50 لوح خشب - خلاطة – 3 ميزان – 15 ترابيزة – 2 استاند - 2 كوريك – 55سيخ حديد– 2 شمسية – وبلغ الإجمالي 195 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط2 بائع متجول – 2 تسول – 18 اشيباه – مضايقة سائحين - وبلغ الإجمالي 30 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط خلاطه – 100 لوح خشب – 8 شمسية – 7 ميزان – 18 أوتاد وسلاسل – 3 إسطوانة غاز – 7 ثلاجه – 6 تروللى – 5 إستاند – 5 برويطة – 3 فرش خردوات – 150 سيخ حديد، وبلغ الإجمالي 315 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي، تم ضبط هاربين من أحكام قضائية، وضبط 16 حالة إشتباه – تسول – 2 بائع متجول، 3 مضايقة سائحين، وبلغ الإجمالي 23 قضية جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

