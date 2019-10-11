شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة يونانية تحيي حفل ملتقى الأديان وتهدي فودة درع السلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و٥ وزراء «الشباب والرياضة- أوقاف- الهجرة- التنمية المحلية- التموين» الحفل الذي أحيته فرقة يونانية، وفرقة التراث الشعبي والمواهب الخاصة بالمحافظة، وفريق اوركسترا الشباب والرياضة السيمفوني.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم محافظ جنوب سيناء بحضور المشايخ والعواقل، وأهدت الفرفة اليونانية المحافظ درع حمامتي سلام كرمز للسلام الذي حققه المحافظ من خلال انعقاد ملتقى الأديان على مدار 5 سنوات.

فرقة يونانية تحيي حفل ملتقى الأديان وتهدي فودة درع السلام

فرقة يونانية تحيي حفل ملتقى الأديان وتهدي فودة درع السلام

فرقة يونانية تحيي حفل ملتقى الأديان وتهدي فودة درع السلام

فرقة يونانية تحيي حفل ملتقى الأديان وتهدي فودة درع السلام

فرقة يونانية تحيي حفل ملتقى الأديان وتهدي فودة درع السلام

فرقة يونانية تحيي حفل ملتقى الأديان وتهدي فودة درع السلام