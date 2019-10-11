شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه مجاهد بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه يجرى العمل الآن على احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة مجاهد بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه وذلك لتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها لأهالي المنطقة وتحسين كميات ضخ المياه.

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وأشار رئيس الشركة في بيان، الجمعة، إلى أن فرق التشغيل والصيانه تواصل عملها بنظام النوبتجيات للإنتهاء من احلال وتجديد شبكات المياه بعدة مناطق حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التي تصل للمواطن.

بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية .

وأضاف صديق أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.