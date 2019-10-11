شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات جوية لنقل المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
٤ رحلات جوية نقلت المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين من مطار القاهرة الدولى لمطار سانت كاترين الذي تم تجهيزه.
كان في استقبال الوفود المشاركة والوزراء والسفراء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث توالت 4 رحلات طيران من القاهرة إلى مطار سانت كاترين لنقل الوفود المشاركين في المؤتمر، التي تبدأ فعالياتها اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويرأس المؤتمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واشاد الوفود بالتطوير الذي تم بمطار سانت كاترين.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 رحلات جوية لنقل المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.