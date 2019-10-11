شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات جوية لنقل المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

٤ رحلات جوية نقلت المشاركين في ملتقى الأديان بسانت كاترين من مطار القاهرة الدولى لمطار سانت كاترين الذي تم تجهيزه.

كان في استقبال الوفود المشاركة والوزراء والسفراء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث توالت 4 رحلات طيران من القاهرة إلى مطار سانت كاترين لنقل الوفود المشاركين في المؤتمر، التي تبدأ فعالياتها اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرأس المؤتمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واشاد الوفود بالتطوير الذي تم بمطار سانت كاترين.