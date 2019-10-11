شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة تحبس زوجها بعد زواج دام 6 شهور إثر إصابتها بعاهة جزئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى لتطليق زوجها خلعا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها التفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، كما تحصلت على حكم حبس ضده لاتهامه لتعرضها للضرر وإصابتها بعاهة جزئية بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بعد 6 شهور من زواجها، لتؤكد: "اتهمنى بسوء الخلق، وطردنى من المنزل، واستولى على منقولاتي".

وأضافت نهلة.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجت بشكل تقليدى أحد معارف جارتنا، وتمت خطبتي، وأشترط زوجى الذى سبق له الزواج، بإنهاء كافة المتطلبات الخاصة بزواجنا سريعا، ليرضخ أهلى لطلباته بسبب يسر حالته المادية وامتلاكه فيلا وسيارة ووظيفة مرموقة، فلم أتمكن من التعرف عليه بشكل جيد، لأصدم بحقيقته بعد الزواج، وأخلاقه السيئة واعتياده على ضربى بشكل مبرح".

وتابعت: "زوجى للأسف مريض بالبخل، رغم أن راتبه الشهرى الذى يتجاوز 27 ألف شهريا، بخلاف السفريات المجانية، والبدلات التى يتحصل عليها، ولكنه يفضل أن ينفقها على الفتيات التى يتعرف عليهم ويمارس معهن علاقات غير أخلاقية، بدلا من أن يمنحنى جنيه واحد".

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وتؤكد الزوجة: "تعرضت للإساءة على يديه، وأصبح جسدى خلال شهور زواجى يحمل علامات عنفه وجنونه، بعد تعرضى للركل على يديه، وإصابات خطيرة تركتنى مصابة بعاهة جزئية وفق التقرى الطبي، مما دفعنى لإقامة دعوى ضده والحصول على حكم بحبسه عام".

وتؤكد الزوجة استيلاء زوجها على كافة مصوغاتها ومنقولاتها، مما دفعها لاتهامه بالتبديد، والحصول على حكم بحبسه 6 شهور، وتوجها لإقامة دعوى طلاق خلعا".