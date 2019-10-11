شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 20 31

دمنهور 19 30

الإسكندرية 18 30

بلطيم 21 28

مطروح 20 28

السلوم 19 27

سيوة 18 33

بورسعيد 22 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 21 29

رفح 21 29

رأس سدر 22 33

نخل 18 31

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 31

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 26 36

الفيوم 24 34

بنى سويف 23 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 38

قنا 25 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 42

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 25 38

أبو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 36 وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية: Advertisements الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40

المدينة 26 39

الرياض 23 38

المنامة 29 39

أبوظبى 29 37

الدوحة 29 36

الكويت 21 39

دمشق 13 34

بيروت 23 29

عمان 14 32

القدس 16 27

غزة 20 29

بغداد 24 41

مسقط 27 32

صنعاء 11 23

الخرطوم 27 37

طرابلس 21 26

تونس 16 27

الجزائر 18 26

الرباط 15 25

نواكشوط 25 28 وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 08 26

أسطنبول 16 22

إسلام آباد 18 31

نيودلهى 21 34

جاكرتا 24 33

بكين 13 18

كوالالمبور 24 33

طوكيو 20 22

أثينا 19 27

روما 12 26

باريس 12 19

مدريد 16 28

برلين 13 16

لندن 12 17

مونتريال 08 17

موسكو 07 11

نيويورك 12 16

واشنطن 12 22

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.