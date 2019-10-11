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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 20 31
دمنهور 19 30
الإسكندرية 18 30
بلطيم 21 28
مطروح 20 28
السلوم 19 27
سيوة 18 33
بورسعيد 22 29
دمياط 23 28
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 21 33
السويس 22 33
العريش 21 29
رفح 21 29
رأس سدر 22 33
نخل 18 31
نويبع 27 33
طابا 23 31
كاترين 17 31
الطور 25 30
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 26 36
الفيوم 24 34
بنى سويف 23 34
المنيا 20 34
أسيوط 21 35
سوهاج 23 38
قنا 25 39
الأقصر 26 41
أسوان 28 42
أبوسمبل 29 41
الوادى الجديد 26 41
شلاتين 25 38
أبو رماد 27 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 28 36

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

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الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 40
المدينة 26 39
الرياض 23 38
المنامة 29 39
أبوظبى 29 37
الدوحة 29 36
الكويت 21 39
دمشق 13 34
بيروت 23 29
عمان 14 32
القدس 16 27
غزة 20 29
بغداد 24 41
مسقط 27 32
صنعاء 11 23
الخرطوم 27 37
طرابلس 21 26
تونس 16 27
الجزائر 18 26
الرباط 15 25
نواكشوط 25 28

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 08 26
أسطنبول 16 22
إسلام آباد 18 31
نيودلهى 21 34
جاكرتا 24 33
بكين 13 18
كوالالمبور 24 33
طوكيو 20 22
أثينا 19 27
روما 12 26
باريس 12 19
مدريد 16 28
برلين 13 16
لندن 12 17
مونتريال 08 17
موسكو 07 11
نيويورك 12 16
واشنطن 12 22

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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