87% من القراء يتوقعون تزايد الإرهاب فى سوريا بعد تحرير أردوغان للدواعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد حدة الإرهاب فى سوريا بعد تحرير أردوغان عناصر داعش، توقع غالبية القراء تزايد حدة الإرهاب فى سوريا بعد تحرير أردوغان عناصر داعش. وتوقع 87% من القراء تزايد حدة الإرهاب فى سوريا بعد تحرير أردوغان عناصر داعش، بينما استبعد 13% من القراء تزايد حدة الإرهاب فى سوريا بعد تحرير أردوغان عناصر داعش.



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