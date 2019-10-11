شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله والان مع تفاصيل الخبر

بين الأفراد عن طريق الرذاذ المتناثر أثناء الكحه والعطس، وتعد مخالطة المريض عن قرب أو لفترة طويلة وتقبيله والتعرض لعطسه وسعاله.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا، أن التهاب السحايا البكتيرى ينتقل

وقال المركز القومى للتطعيمات، إن مشاركة الشخص المصاب بالالتهاب السحائى للشخص غير المصاب فى أوانى الطعام والشراب تزيد من فرص انتقال المرض الذى تتراوح فترة حضانته من 2 إلى 10 أيام.

وأضاف المركز القومى للتطعيمات، أنه تتمثل المضاعفات المرضية فى حدوث فقد السمع وتلف الدماغ وحدوث نوبات تشنجية ومشاكل بالمشى، وقد تؤدى الإصابة إلى الوفاة.