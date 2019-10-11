"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

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وقال المركز القومى للتطعيمات، إن مشاركة الشخص المصاب بالالتهاب السحائى للشخص غير المصاب فى أوانى الطعام والشراب تزيد من فرص انتقال المرض الذى تتراوح فترة حضانته من 2 إلى 10 أيام.
وأضاف المركز القومى للتطعيمات، أنه تتمثل المضاعفات المرضية فى حدوث فقد السمع وتلف الدماغ وحدوث نوبات تشنجية ومشاكل بالمشى، وقد تؤدى الإصابة إلى الوفاة.
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